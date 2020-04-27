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Москва 24

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Общество

17:18

Эксперт рассказал, что коронавирус поражает почки и кишечник

общество медицина

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Новая коронавирусная инфекция, кроме легких, наносит вред почкам, кишечнику. Кроме того, она влияет на работу печени, передает телеканал "Россия 24" заявление заместителя директора по инновационной работе Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора Александра Семенова.

По словам специалиста, COVID-19 может проникнуть в нервную ткань, что повлияет на сознание человека. "Клиническая практика это подтвердила, и выяснилось, что вирус поражает не только дыхательные пути, верхние и нижние особенно, но и кишечник", – подчеркнул Семенов.

Коронавирус, как заметил эксперт, серьезно повреждает работу почек, особенно у среднетяжелых и тяжелых пациентов. При этом инфекция нового типа настолько серьезна, что у людей бывают случаи миокардита. Еще он может вызвать утрату обоняния, добавил Семенов.

В России заболевших 87 147 человек, вылечились 7 346, скончались 794.

Ранее в ВОЗ оценили ситуацию с COVID-19 в регионах России. Также была названа дата окончания пандемии коронавируса в РФ.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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