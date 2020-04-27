Италия возобновит производство и откроет стройки

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В рамках намеченного смягчения карантина по COVID-19 в Италии будет восстановлено промышленное производство и возобновлены стройки. Об этом сообщил премьер-министр Италии Джузеппе Конте.

Конте подчеркнул, что с 4 мая в стране возобновляется работа баров и ресторанов навынос при отсутствии больших очередей. Он пояснил, что еда должна употребляться исключительно дома или в офисе.

"Мы возобновляем все производство, все строительные работы и всю оптовую торговлю, которая с ними связана", – цитирует "Экспресс газета" слова Конте.

Также жители страны смогут навещать родственников и заниматься спортом на улице в одиночку. По словам Конте, занятия в школах планируют начать с сентября.

В то же время премьер-министр Италии подчеркнул, что правительство намерено и дальше контролировать ситуацию с коронавирусом. По его словам, в ближайшее время министр здравоохранения страны должен огласить "пороговые значения" заболеваемости, при которых ограничительные меры в стране могут быть возобновлены.

Ранее сообщалось, что Италия не планирует открывать границы для иностранных туристов до конца года. Министр культуры и туризма республики Дарио Франческини заявил, что это будет зависеть от эпидемиологической ситуации и политики каждого отдельного государства.

Во всем мире, по данным ВОЗ, зафиксировано уже больше 2,8 миллиона случаев заражения, более 193 тысяч человек скончалось. В России зарегистрировано 87 147 случаев коронавирусной инфекции.

