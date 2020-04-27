Италия возобновит производство и откроет стройки

12:35
Фото: AP Photo/Alessandra Tarantino
В рамках намеченного смягчения карантина по COVID-19 в Италии будет восстановлено промышленное производство и возобновлены стройки. Об этом сообщил премьер-министр Италии Джузеппе Конте.
Конте подчеркнул, что с 4 мая в стране возобновляется работа баров и ресторанов навынос при отсутствии больших очередей. Он пояснил, что еда должна употребляться исключительно дома или в офисе.
"Мы возобновляем все производство, все строительные работы и всю оптовую торговлю, которая с ними связана", – цитирует "Экспресс газета" слова Конте.
Также жители страны смогут навещать родственников и заниматься спортом на улице в одиночку. По словам Конте, занятия в школах планируют начать с сентября.
В то же время премьер-министр Италии подчеркнул, что правительство намерено и дальше контролировать ситуацию с коронавирусом. По его словам, в ближайшее время министр здравоохранения страны должен огласить "пороговые значения" заболеваемости, при которых ограничительные меры в стране могут быть возобновлены.
Ранее сообщалось, что Италия не планирует открывать границы для иностранных туристов до конца года. Министр культуры и туризма республики Дарио Франческини заявил, что это будет зависеть от эпидемиологической ситуации и политики каждого отдельного государства.
Во всем мире, по данным ВОЗ, зафиксировано уже больше 2,8 миллиона случаев заражения, более 193 тысяч человек скончалось. В России зарегистрировано 87 147 случаев коронавирусной инфекции.
В Италии с 4 мая снимут часть введенных из-за коронавируса ограничений
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: