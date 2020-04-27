Психолог рассказала, как организовать праздник в условиях самоизоляции

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Член Федерации психологов образования РФ Юлия Челышева считает, что день рождения в период самоизоляции стоит воспринимать как уникальное событие. Об этом сообщает Агентство "Москва".

Она рекомендовала в свой личный праздник украсить квартиру и красиво одеться, а также уделить внимание общению с друзьями в социальных сетях и заказать любимую еду домой.

"К счастью, у нас есть довольно удобные видеосистемы. Как вариант вы можете организовать онлайн-чаепитие или даже чокнуться бокалами шампанского экран в экран. Этот позитивный момент наверняка сохранится в памяти", – добавила психолог.

Челышева подчеркнула, что друзья и родственники именинника могут подготовить для него видеоролик с поздравлением или создать тематический фотоколлаж.

"Когда сюрприз еще и адресный, когда на видео многие знакомые говорят о тебе хорошие вещи – слушать очень приятно. Особенно сейчас, в условиях нехватки общения и друзей рядом", – заключила психолог.

Ранее основатель event-агентства, учредитель Национальной ассоциации организаторов мероприятий Сергей Князев отметил, что в условиях самоизоляции современные технологии позволят сделать праздник незабываемым.

Он посоветовал гражданам обратить внимание на очки виртуальной реальности, добавив, что огромной популярностью до сих пор пользуются программы, которые позволяют побывать в исторических местах, музеях и на других культурных мероприятиях.

Помимо этого, Князев заявил, что сейчас организаторы мероприятий уже начали перестраиваться под формат онлайн. По его словам, можно воспользоваться крупными площадками и устроить так называемую конференцию, назначив ее на определенное время и сообщив об этом своим друзьям.