Госархив впервые опубликовал фотографии с места гибели Юрия Гагарина

Фото: rgantd.ru

Российский государственный архив научно-технической документации впервые опубликовал снимки с места катастрофы, в которой погиб первый космонавт Юрий Гагарин. Фотографии размещены на сайте госархива.

На снимках можно увидеть обломки фюзеляжа самолета МиГ-15УТИ, на котором Гагарин и военный летчик Владимир Серегин выполняли полет. Фотографии были сделаны на следующий день после того, как произошла авиакатастрофа, – 28 марта 1968 года.

Также были опубликованы снимки газет, в которых людям сообщали о смерти космонавта и летчика, и снимки с церемонии прощания.

Гагарин с Серегиным погибли 27 марта 1968 года около деревни Новоселово Киржачского района во время тренировочного полета на МиГ-15УТИ.

1 из 5

Ранее сообщалось, что корабль Crew Dragon с экипажем из четырех человек, в том числе космонавткой Анной Кикиной, вернулся с Международной космической станции на Землю. Капсула корабля приводнилась у побережья Флориды в Атлантическом океане. На нем вернулся весь экипаж миссии Crew-5, куда, помимо Кикиной, входят астронавты Николь Манн, Джош Кассада и Коити Ваката.



Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!