Москвичей предупредили о гололедице вечером 27 февраля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Синоптики прогнозируют, что после 17:00 во вторник, 27 февраля, температура воздуха перейдет через 0 градусов в сторону минусовых значений, что будет способствовать образованию гололедицы. Об этом сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства Москвы.

Ведомство попросило пешеходов быть внимательными и аккуратными на улице. Автомобилистов же призвали строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.

Ранее желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы продлили в Москве до 22:00 28 февраля. Изначально он был введен до 11:00 28 февраля.

Заместитель начальника ситуационного центра Гидрометцентра России Анатолий Цыганков отмечал, что самым солнечным днем текущего месяца в Москве станет среда, 28 февраля. Однако самая холодная ночь ожидается тоже 28 февраля, температура опустится до минус 6 градусов.

"Атмосфера": 2 градуса ожидается в столице вечером 27 февраля