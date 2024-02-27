27 февраля, 14:47Общество
Москвичей предупредили о гололедице вечером 27 февраля
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Синоптики прогнозируют, что после 17:00 во вторник, 27 февраля, температура воздуха перейдет через 0 градусов в сторону минусовых значений, что будет способствовать образованию гололедицы. Об этом сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства Москвы.
Ведомство попросило пешеходов быть внимательными и аккуратными на улице. Автомобилистов же призвали строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.
Ранее желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы продлили в Москве до 22:00 28 февраля. Изначально он был введен до 11:00 28 февраля.
Заместитель начальника ситуационного центра Гидрометцентра России Анатолий Цыганков отмечал, что самым солнечным днем текущего месяца в Москве станет среда, 28 февраля. Однако самая холодная ночь ожидается тоже 28 февраля, температура опустится до минус 6 градусов.
"Атмосфера": 2 градуса ожидается в столице вечером 27 февраля