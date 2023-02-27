Москвичам рассказали о погоде на неделе

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Жителей и гостей Москвы на протяжении всей рабочей недели ожидает небольшой снег, а последний день февраля станет самым холодным. Об этом РИА Новости рассказала главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова.

"Погода будет довольно неустойчивая. Сильных снегопадов мы не ожидаем, но тем не менее, практически каждый день у нас будет приниматься небольшой снежок", – подчеркнула она.

По словам синоптика, в понедельник, 27 февраля, температура будет соответствовать климатической норме. Вторник, 28 февраля, прогнозируется самым холодным днем на текущей неделе.

Так, ночью столбики термометров покажут от -8 до -10 градусов, днем температура составит от -2 до -4 градусов.

"И завтра порывы ветра будут порядка 12–14 метров в секунду. То есть завтра среднесуточная температура воздуха будет ниже климатической нормы градуса на 3", – уточнила Позднякова.

Эксперт добавила, что в последующие дни атмосферное давление начнет понижаться. В ночные часы температура ожидается от -4 до -6 градусов, а днем – от -2 до -4. В четверг, 2 марта, и пятницу, 3 марта, значения окажутся на нуле.

"То, что касается 4 марта, то скорее всего температурный режим сохранится, как и на рабочей неделе: ночью -2...-4, днем – около нуля", – заключила собеседница издания.

Ранее замначальника Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Надежда Точенова сообщила, что первый день весны в столице будет ветреным и довольно прохладным. По ее словам, Москва перейдет в тыловую часть циклона, пришедшего с Запада. Порывы ветра в результате будут достигать 15 метров в секунду.

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