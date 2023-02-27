Москвичам рассказали о погоде в первый день весны

Фото: портал мэраа и правительства Москвы/Максим денисов

Первый день весны в столице будет ветреным и довольно прохладным, сообщает "Вечерняя Москва" со ссылкой на замначальника Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Надежду Точенову.

По ее словам, Москва перейдет в тыловую часть циклона, пришедшего с Запада. Порывы ветра в результате будут достигать 15 метров в секунду.

Столбики термометров днем покажут минус 3–5 градусов, ночью – до минус 8. Также пройдет слабый снег. Точенова отметила, что такая погода сохранится в четверг и пятницу, 2 и 3 марта.

Ранее сообщалось, что городские службы Москвы продолжают круглосуточно ликвидировать последствия снегопада. В уборке улиц были задействованы сотни коммунальщиков. Они очищали тротуары, дворы и общественные пространства.



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