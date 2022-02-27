Фото: ТАСС/Антон Тушин

Умер радиоведущий Виктор Татарский. Об этом сообщает телеграм-канал "Радио России".

Татарскому было 82 года. Причина смерти радиоведущего не называется.

"Настоящий символ отечественного радиовещания. Человек, без которого трудно представить "Радио России". Виктор Татарский работал до последнего дня", – отмечается в сообщении радиостанции.

Виктор Татарский родился в Ленинграде. Он окончил Театральное училище имени Щепкина. С 1967 года Татарский стал ведущим передачи "Встреча с песней", которой в январе исполнилось 55 лет.