Пришедшему к посольству Киргизии активисту с зашитым ртом вызвали психиатров

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Гражданину Киргизии, пришедшему к посольству своей страны в Москве с зашитым ртом, вызвали психиатрическую помощь, сообщает Агентство "Москва".

Накануне 30-летний мужчина устроил одиночный пикет перед посольством на Большой Ордынке. Он принес бумажный плакат с объявлением голодовки "за светлое будущее моего народа и Родины" и требованием освободить Садира Жапарова, отбывающего срок в колонии за захват заложника.

Отмечается, что бригада скорой помощи доставила мужчину в ОВД "Якиманка" для выяснения обстоятельств, поскольку на месте происшествия он вел себя неадекватно и от всего отказывался. Позже было принято решение о госпитализации активиста в ГКБ имени Боткина.

В то же время в посольстве Киргизии опровергли информацию об одиночном пикете у здания учреждения, подчеркнув, что именно такого инцидента не было.