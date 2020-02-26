В посольстве Киргизии опровергли информацию о пикете у здания учреждения

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Посольство Киргизии опровергло информацию об одиночном пикете у здания учреждения, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу дипмиссии.

"Это не соответствует действительности. Именно такого инцидента не было", – подчеркнули в пресс-службе.

Ранее поступила информация о том, что мужчина с зашитым ртом был обнаружен у здания посольства. Считается, что он хотел выйти с одиночным пикетом. Сообщалось, что мужчину доставили в отделение полиции, куда также прибыла группа медиков.

Ранее в Москве проходили одиночные пикеты в поддержку законопроекта "О наказании за домашнее насилие". Люди стояли с плакатами и сменяли друг друга.

Одиночный пикет устраивал и Сергей Зверев, который протестовал против работы китайского завода по разливу воды озера Байкал на экспорт.