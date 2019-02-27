Москвич выплатил 150 млн рублей алиментов после ограничения выезда из страны

Закрытие выезда из РФ заставило москвича, не платившего алименты, рассчитаться с долгами. Перед Новым годом мужчина выплатил 150 миллионов рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на главного судебного пристава столицы Сергея Замородских.
На расширенной коллегии УФССП по Москве Замородских подвел итоги работы приставов в 2018 году. По его словам, за указанный период было вынесено свыше 35 тысяч постановлений об ограничении права выезда. Эту меру применили к лицам, задолжавшим в общей сложности семь миллиардов рублей.
Главным результатом стало взыскание более 1,3 миллиарда рублей на содержание несовершеннолетних детей. "В преддверии новогодних праздников после применения данной меры одним из родителей были уплачены долги в 150 миллионов рублей", – сообщил Сергей Замородских, добавив, что 444 миллиона рублей приставы сумели взыскать благодаря ограничению водительских прав.
В середине февраля глава Минюста Александр Коновалов предложил установить минимальный размер алиментов. Эту инициативу участники интерактивного опроса, проводившегося на сайте ФССП, одобрили еще в сентябре прошлого года. Однако тогда предложение не поддержал главный судебный пристав Дмитрий Аристов.
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