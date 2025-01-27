Россияне смогут оценить качество соцуслуг через "Госуслуги"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Российский Минтруд разработал проект постановления правительства, согласно которому жители пилотных регионов смогут оценивать качество и условия предоставления соцуслуг через анкетирование на "Госуслугах". Об этом пресс-служба министерства сообщила на сайте.

Как указано в сообщении, проект реализуется совместно с Минцифры и Агентством стратегических инициатив (АСИ). Пилотный проект начнется 1 октября 2025 года. Принять участие в нем может любой регион России.

Уточняется, что оценка качества и условий предоставления соцуслуг будет проводиться как по государственным, так и негосударственным организациям. Уведомление о заполнении анкеты будет приходить на электронную почту граждан после посещения врача, записи ребенка в школу или детский сад, прохождения курса реабилитации и других услуг.

Анкету и критерии оценки, а также расчет значения показателей до 1 апреля необходимо разработать Минтруду и АСИ.

В прошлом году москвичи более 852 миллионов раз воспользовались услугами и сервисами портала mos.ru. Этот показатель на 11% больше, чем годом ранее. Всего для граждан доступно более 450 услуг и сервисов.