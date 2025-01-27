Эксперт Антипова предупредила, что плавание натощак может вызвать обморок

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Плавание на голодный желудок может вызвать обморок или судороги, так как организм не будет получать необходимые вещества, сообщает Life.ru со ссылкой на старшего преподавателя кафедры спортивных дисциплин Государственного университета просвещения Елену Антипову.

Специалист напомнила, что плавание наряду с лыжным спортом является самым энергозатратным видом физической нагрузки, требующим мобилизации всех ресурсов организма человека. Но переедать перед посещением бассейна не стоит, так как это может вызвать дефицит кислорода в мышцах.

"Поскольку нагрузка на органы во время плавания идет в горизонтальном положении, пищевод давит на диафрагму, вызывая боль в межреберье, изжогу, тошноту, рвоту и отрыжку", – отметила она.

Кислотный рефлекс, по ее словам, способен сбить сердечный ритм и вызвать спазм бронхов, из-за чего содержимое желудка может попасть в бронхи. Лучше всего за час или два до тренировки употребить легкоусвояемые продукты – фрукты, овощи, йогурт или кашу.

Эксперты уверены, что плавание благотворно влияет на организм при повышенном артериальном давлении, а также способно снизить частоту приступов астмы. Кроме того, регулярные занятия помогут поддержать нормальный вес и даже справиться со стрессом.

