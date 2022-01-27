Около половины россиян испытывают тревогу во время диеты – опрос

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Около половины россиян (46%) испытывают сильную тревогу и панику во время диеты, следует из результатов лабораторных анализов Ornament Health AG, которые приводит "Газета.ру".

Еще 20% пожаловались на постоянную забывчивость, 26% отметили у себя периодические проблемы с памятью, а 42% – неспособность сосредоточиться. При этом во время исследования 17% опрошенных находились на диете, 66% из них заявили, что придерживаются индивидуального плана питания.

Также в ходе исследования выяснилось, что 34% выбрали популярные диеты. Так, 10% придерживаются палеодиеты, 7% – кетодиеты, 6% – белковой диеты и 5% – вегетарианства.

Главный научный сотрудник компании Элина Шарифуллина отметила, что большинство исследуемых достаточно резко отказывались от определенных продуктов, используя диету как скорую помощь. По ее словам, именно это приводит к сильному стрессу для организма.

Ранее врач-гастроэнтеролог Светлана Марова рассказала, что диеты на основе фруктовых соков могут оказаться вредными, а к водному голоданию стоит подходить с осторожностью. По ее словам, смузи-диеты лишают человека многих полезных микроэлементов.

