Худрука МХАТа имени Горького Эдуарда Боякова госпитализировали

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Художественного руководителя Московского художественного академического театра (МХАТ) имени М. Горького Эдуарда Боякова положили в больницу в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе театра.

Уточняется, что Бояков проходит реабилитацию после операции.

"Эдуард Владиславович госпитализирован. Прошла операция. Чувствует себя хорошо. В ближайшее время будет на связи", – сказали в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что народная артистка СССР Алиса Фрейндлих, госпитализированная с коронавирусом, продолжает лечение в палате интенсивной терапии.

86-летнюю актрису госпитализировали в Санкт-Петербурге 25 декабря. По информации пресс-службы Большого драматического театра имени Товстоногова, актриса доставлена в медицинское учреждение в связи с COVID-19.

