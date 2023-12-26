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26 декабря, 18:04

Общество

Врач предупредила о риске бессонницы из-за работы за компьютером по вечерам

Фото: depositphotos/photographee.eu

Длительное воздействие голубого света от экрана монитора может вызывать перенапряжение глаз и провоцировать бессонницу, предупредила офтальмолог Татьяна Шилова. В эфире радиостанции "Говорит Москва" специалист рассказала о вреде работы за компьютером по вечерам.

"Длительная работа за компьютером может привести к напряжению глаз, известному как компьютерный зрительный синдром. Голубой свет способствует развитию этого синдрома, поскольку он имеет коротковолновую часть спектра и высокую энергию", – объяснила она.

Врач также обратила внимание, что после долгой работы за компьютером снижается выработка мелатонина, который отвечает за правильный режим сна и бодрствования. В результате этого у человека может начаться бессонница, резюмировала Шилова.

Ранее результаты исследования ученых из школы психологических наук при университете Монаша показали, что искусственный свет в ночное время может повысить риск развития психических расстройств, таких как тревога, биполярное расстройство и депрессия.

При этом дневной свет, по мнению специалистов, полезен для психического здоровья. Они подчеркнули, что его воздействие снижает риск депрессии на 20%.

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