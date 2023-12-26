Эксперт Роскачества рассказала, как хранить вино до Нового года

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Бутылки с игристым и другими винами до праздника лучше хранить в винном шкафу, но если его нет, то подойдет и обычный. В сам Новый год напиток можно положить в холодильник. Об этом заявила директор департамента исследования и продвижения отечественной винодельческой продукции Роскачества Олеся Буняева, сообщает РИА Новости.

По ее словам, в праздничный день алкоголь можно положить в холодильник утром или днем, тогда он охладится до нужной температуры. Буняева также рекомендовала убрать вино в морозилку не более чем на 20 минут, предварительно обернув его мокрым полотенцем. Также перед подачей можно охладить бокалы: наполнить их льдом или убрать в морозилку, намочив заранее водой, рассказала она.

Эксперт также посоветовала обращать внимание на бутылку в магазине перед покупкой. По ее словам, там должно быть написано "вино", все этикетки должны быть наклеены ровно, без потертостей. Если на бутылке указано "плодовый напиток" или "слабоалкогольный газированный", то это означает, что в напитке есть сахар, красители, ароматизаторы и разные добавки, отметила специалист.

Также, с ее слов, лучше не брать бутылки, стоящие у окна или под прямыми лучами лампы, – такое хранение для вина вредно. Если человек любит сладковатые оттенки во вкусе, то нужно выбирать полусладкое, полусухое или сухое вино, а если поиск настроен только на сухие вина, то выбирать надо экстра брют или брют натюр, заключила Буняева.

Ранее диетолог Елена Соломатина заявила, что алкоголь вредит здоровью, нарушая работу всего организма. Помимо этого, страдает кожа, на лице может образоваться сосудистая сетка. Также у тех, кто употребляет спиртные напитки, часто бывает ожирение печени, отметила специалист.



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