Импортное вино дешевле 700 руб может пропасть из РФ к 2025 году

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Импортное вино стоимостью до 700 рублей может пропасть из российских магазинов уже к началу 2025 года. Об этом пишет РБК со ссылкой на президента одного из крупнейших поставщиков этого напитка в РФ Максима Каширина.

По его словам, это произойдет из-за повышения ставки таможенных пошлин на импортное вино, а также увеличения акцизов на тихие и игристые вина.

Ставки таможенных пошлин на такие зарубежные напитки кабмин РФ поднял в июле 2023 года в ответ на санкции со стороны Запада. С 1 августа их размер составляет 20% вместо действовавших ранее 12,5%.

Комментируя этот показатель, Каширин отметил, что новая пошлина оказалась чувствительной в категории импортных вин до 5 евро за бутылку. Вместе с тем на цены накладываются и проблемы в самой Европе, уточнил эксперт.

По его словам, там растет инфляция, стоимость стеклотары, картона, транспорта, а также электроэнергии. В итоге категория вин до 700 рублей из российских магазинов просто исчезнет, рассказал он. До повышения пошлин ряд дистрибьюторов делал запасы, в связи с чем процесс "умирания" этого сегмента будет происходить постепенно, добавил Каширин.

Как уточнили в Центре исследований федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА), импорт вин в Россию за январь – июль этого года увеличился на 45% по отношению к аналогичному показателю прошлого года, до 233,4 миллиона литров.

Каширин уточнил, что в российском правительстве владеют не всей информацией о том, какие меры поддержки были бы действительно эффективны. По его словам, эти меры не должны заключаться в повышении цен на импортное вино, так как в результате подорожает все.

Также Каширин напомнил, что правительство РФ повысило ставку акциза на все вино – с действующих сейчас 34 рублей за 1 литр тихого вина и 45 рублей за 1 литр игристого до 108 рублей и 141 рубля соответственно. Эти ставки начнут действовать с 1 мая 2024 года.

Каширин заявил, что сформированные розничными сетями запасы по старым ценам будут реализованы за Новый год или к марту следующего года. Уже после напитки будут продаваться в рамках новых акцизов.

Купить недорогие вина можно будет только из таких стран, как Южная Африка, добавил эксперт. Однако, продолжил он, это лишь теория, поскольку к местным производителям есть вопросы.

Ранее в российском министерстве финансов заявили, что в стране не планируют повышать минимальные цены на алкоголь с 1 января.

Также стало известно, что кабмин РФ представил концепцию сокращения потребления алкоголя до 2030 года. Соответствующее решение направлено на снижение заболеваемости инвалидности и смертности из-за вредной привычки, уточнили в Минздраве России.

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