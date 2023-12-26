Атмосферное давление в Москве побило рекорд 48-летней давности

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Атмосферное давление в Москве опустилось до 724,6 миллиметра ртутного столба, тем самым побив рекорд 1975 года. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Ранее рекорд был установлен в 1975 году и составлял 728 миллиметров ртутного столба. Сегодня оно опустилось до 724,6 миллиметра ртутного столба, то есть рекорд не просто побит, а побит с хорошим отрывом", – цитирует его ТАСС.

Синоптик обратил внимание, что в ближайшие дни атмосферное давление будет оставаться низким. Зимой пониженное давление связано с потеплением, а летом – с похолоданием.

Погода, по словам Вильфанда, будет мягкой и с осадками.

Между тем с 30 декабря по 1 января в Москве ожидается оттепель. Такой прогноз Вильфанд назвал уверенным. Температура воздуха в столице днем и ночью не опустится ниже двух градусов мороза.



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