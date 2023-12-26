26 декабря, 15:11Общество
Атмосферное давление в Москве побило рекорд 48-летней давности
Фото: depositphotos/HayDmitriy
Атмосферное давление в Москве опустилось до 724,6 миллиметра ртутного столба, тем самым побив рекорд 1975 года. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
"Ранее рекорд был установлен в 1975 году и составлял 728 миллиметров ртутного столба. Сегодня оно опустилось до 724,6 миллиметра ртутного столба, то есть рекорд не просто побит, а побит с хорошим отрывом", – цитирует его ТАСС.
Синоптик обратил внимание, что в ближайшие дни атмосферное давление будет оставаться низким. Зимой пониженное давление связано с потеплением, а летом – с похолоданием.
Погода, по словам Вильфанда, будет мягкой и с осадками.
Между тем с 30 декабря по 1 января в Москве ожидается оттепель. Такой прогноз Вильфанд назвал уверенным. Температура воздуха в столице днем и ночью не опустится ниже двух градусов мороза.
Пасмурная погода ожидается в столице 26 декабря
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