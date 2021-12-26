В Москве выявлено 2 180 новых случаев коронавируса

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В Москве выявлено 2 180 новых случаев заражения коронавирусом за сутки. Об этом сообщили в Оперштабе по борьбе с распространением COVID-19.

"За сутки госпитализировано 708 человек, скончался 71 пациент", – добавили в Оперштабе.

Уточняется, что на искусственной вентиляции легких остаются 515 заразившихся коронавирусом.

По последним данным, после получения лечения от COVID-19 за сутки выздоровели 2 763 человека. Всего с начала пандемии в Москве коронавирусом переболели 1 855 083 человек.

В России за последние сутки подтвердили 23 721 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Наименьшие темпы прироста отмечаются в Калмыкии, Тыве, Крыму и на Чукотке.