Диетолог развенчала мифы о популярных продуктах для похудения

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Некоторые навязываемые россиянам продукты для похудения на самом деле не помогают сбросить вес, рассказала диетолог Татьяна Дик.
Так, например, ягоды годжи содержат не больше полезных веществ, чем шиповник, отметила специалист. А популярную спирулину, подчеркнула диетолог, несмотря на большое содержание белка и витаминов, нужно употреблять только в количестве 10 граммов в сутки. Дик отметила, что такой же набор витаминов можно получить из зелени, гречки и других продуктов.
Ананас является жиросжигающим за счет фермента бромелаина, который расщепляет низкомолекулярный аргининсодержащий белок, однако, подчеркнула диетолог, он никак не влияет на жировые запасы.
"Имбирь, красный перец, корица и/или их сочетание никак не влияет на липолиз или ускорение метаболизма", – приводит слова специалиста РИА Новости.
Ранее диетолог Елена Соломатина рассказала, что ананас станет полезным дополнением к новогоднему столу. Она отметила, что продукт, содержащий органические кислоты и клетчатку, способствует пищеварению и не дает впитываться излишнему жиру. По словам Соломатиной, достаточно съесть около 200 граммов ананаса.
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