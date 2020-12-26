В Москве скончались 73 пациента с коронавирусом

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

В Москве за прошедшие сутки скончались 73 пациента с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.

Уточняется, что все пациенты имели положительный результат теста на коронавирусную инфекцию. Кроме того, у всех умерших был подтвержден диагноз "пневмония".

Таким образом, общее число умерших в столице достигло 10 913 человек.

В России за последние сутки подтвердили 29 258 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Активно были выявлены 4 571 (15,6%) случаев без клинических проявлений.

Ранее Роспотребнадзор подготовил рекомендации по проведению новогодних праздников. В частности, специалисты советовали поводить новогодние мероприятия на открытом воздухе.

Накануне вирусолог Александр Бутенко сравнил иммунитет против коронавируса после болезни и вакцинации. Отмечалось, что иммунная реакция проявляется как у переболевших пациентов, так и у прошедших вакцинацию граждан.

