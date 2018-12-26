В Роспотребнадзор поступило 8,5 тысяч обращений по безопасности детских товаров

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Около 8,7 тысячи обращений по вопросам качества и безопасности детских товаров поступило в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) с 3 по 21 декабря. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В преддверии Нового года Роспотребнадзор проводит Всероссийскую горячую линию.

"Основные вопросы, с которыми обращались на горячую линию, касались требований к документам, подтверждающим качество и безопасность товаров, к условиям их возврата и обмена, действующего законодательства о защите прав потребителей", – говорится в сообщении пресс-службы.

Большая часть вопросов касалась сладких новогодних подарков. Потребители интересовались тем, какие документы должны быть у продавца, а также их обязанность предъявлять документы по требованию.



Кроме того, потребители задавали вопросы о маркировке, а также информации о перечне сладостей, которые могут быть нежелательны в качестве подарка.

На втором месте по числу вопросов – тема качества и безопасности игрушек. Далее идут вопросы о качестве и безопасности карнавальной одежды и новогодних костюмов.

Ранее сообщалось, что специалисты Роскачества посоветовали не покупать новогодние подарочные наборы со сладостями, в которых присутствует карамель или тягучий ирис. Как отмечают специалисты, ирис может повредить пломбы ребенка, а содержащийся в карамели сахар может стать причиной кариеса.