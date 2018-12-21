Роскачество забраковало сладкие подарки с карамелью и ирисом

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Специалисты Роскачества посоветовали не покупать новогодние подарочные наборы со сладостями, в которых присутствует карамель или тягучий ирис.

"При выборе подарка предпочтение стоит отдавать тем наборам, в составе кондитерских изделий которых содержится минимум пищевых добавок, консервантов, гомогенизированных жиров и масел. Эксперты советуют отказаться от наборов, в которых содержится карамель или тягучий ирис", – говорится на сайте организации.

Как отмечают специалисты, ирис может повредить пломбы ребенка, а содержащийся в карамели сахар может стать причиной кариеса.

При выборе сладкого подарка нужно обратить внимание на этикетку.

"На этикетке должно быть отражено наименование и юридический адрес фасовщика продукции, дата фасовки и срок годности, возрастные ограничения, содержание набора, а также состав и пищевая ценность сладостей",– приводятся в сообщении слова директора департамента исследований Роскачества Людмилы Викуловой.

В организации отметили, что в составе сладостей должны отсутствовать усилители вкуса и аромата, консерванты (Е200, Е202, Е210, Е249), синтетические красители, ароматизаторы идентичные натуральным, гидрогенизированные масла и жиры.

Сладкие наборы необходимо хранить при температуре плюс 15-17 градусов.

Ранее заведующая консультативно-диагностическим центром "Здоровое и спортивное питание" ФГБУН "ФИЦ питания и биотехнологии", кандидат медицинских наук Екатерина Бурляева рассказала, что в новогоднюю ночь лучше отказаться от сладкого, а после застолья совершить прогулку на свежем воздухе.

По словам диетолога, в качестве горячего блюда следует выбирать мясо или рыбу нежирных сортов. Подойдут кролик, курица, индейка, треска или сибас. На гарнир лучше выбрать овощи, а десерт следует оставить на утро.