Метель ожидается вечером 26 ноября в Москве

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Вечером в воскресенье, 26 ноября, в Москве прогнозируется метель и до -6 градусов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца.

По его словам, в этот день погода в столичном регионе будет обусловлена влиянием теплого атмосферного фронта, связанного с южным циклоном. Метель придет в Москву после 18:00–19:00, уточнил он.

"Ветер восточный, северо-восточный четыре-девять метров в секунду, вечером порывистый. В Москве минус четыре-шесть градусов, в Подмосковье минус два-семь градусов", – поделился Тишковец.

Вместе с тем синоптик рассказал, что в столице ожидается падение атмосферного давления, которое составит 735 миллиметров ртутного столба.

Как ранее уточнили в российском Гидрометцентре, днем в Москве прогнозируется от 3 до 5 градусов ниже нуля. В ночь на понедельник, 27 ноября, температура воздуха может составить до -4 градусов. Также ожидается мокрый снег, местами гололедица, метель, снежные заносы и налипание мокрого снега.

Снегопад может вернуться в Москву во второй половине воскресенья, 26 ноября