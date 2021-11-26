Минсельхоз предложил установить в РФ новый праздник

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Минсельхоз предложил установить в России новый профессиональный праздник – День винодела. Соответствующий документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Обсуждение предложения запланировано на период с 26 ноября по 10 декабря. Ожидается, что в феврале 2022 года проект соответствующего акта вступит в силу.

Ранее член Союза сомелье и экспертов России Денис Руденко рассказал, что в России энотуризм – достаточно новое явление. Однако оно уже имеет большие перспективы.

Эксперт уверен, что такие туры помогут путешественникам по-новому взглянуть на юг России.

