Мясников назвал продукты с высоким содержанием витамина C

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В шиповнике и квашеной капусте содержится большое количество витамина C. Об этом рассказал врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы "О самом главном".

По его словам, плоды шиповника также содержат массу других полезных веществ. Витамином C богаты яблоки.

Ранее Мясников рассказал, что уровень "плохого" холестерина в крови повышают продукты, содержащие пальмовое масло. Он отметил, что этот ингредиент используют в пищевой промышленности, например при изготовлении хлебобулочных и кондитерских изделий.

