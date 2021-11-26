Диетолог предупредила об опасности ежедневного употребления хлеба

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Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала Москве 24, что ежедневное употребление белого хлеба может привести к инсулинорезистентности, диабету и ожирению.

По словам эксперта, сама по себе белая мука, из которой готовят продукт, работает в человеческом организме так же, как сахар.

"Даже если в хлебе просто белая мука, вода и дрожжи, он становится, по сути, сахаром – это не хлеб. Когда мы его съели, у нас повысился уровень глюкозы, инсулин, какое-то время мы чувствуем прилив энергии, потом резко появляется усталость, раздражительность", – предупреждает Соломатина.





Елена Соломатина врач-диетолог Такие качели приводят к инсулинорезистентности, диабету и очень резкому повышению веса, с которым потом крайне сложно справиться.

Поэтому, по словам диетолога, белым хлебом лучше не злоупотреблять. "Иногда можно съесть кусочек, но надо помнить, что это просто десерт, а не продукт питания", – подчеркнула она.

Лучше всего есть цельнозерновой хлеб, говорит эксперт. В нем, по словам врача, больше полезных витаминов, микро- и макроэлементов. Кроме того, в цельнозерновом хлебе содержится полезная для кишечника клетчатка и нужные вегетарианцам витамины группы B, уточняет специалист.

Ржаной хлеб так же полезен, как и цельнозерновой, говорит Соломатина. Но сейчас настоящий продукт встречается редко, считает она. Бывает, что в составе на первом месте стоит мука высшего сорта. Это, по словам диетолога, и есть очищенная мука, которая работает в нашем организме как сахар и может нанести вред здоровью, если употреблять ее часто. При этом сама ржаная мука иногда может занимать одно из последних мест в составе, уточнила эксперт.





Елена Соломатина врач-диетолог Если мы берем среднестатистического человека со средним весом и средней физической нагрузкой, то ему можно где-то 2–4 кусочка цельнозернового хлеба в день. У кого высокая физическая нагрузка, там будет совершенно другой расход калорий и больше норма употребления.

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