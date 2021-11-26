Врач рассказал о простом приеме, снижающем уровень сахара в крови

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Если уменьшить систолическое артериальное давление всего на 5 миллиметров ртутного столба, то уменьшится риск развития диабета на 11%, рассказал британский специалист Майкл Мосли "Газете.ру".
Эксперт порекомендовал для снижения кровяного давления и сахара в крови использовать технику пения.
"Я люблю петь песни за рулем или в душе – и, к счастью, исследования показывают, что пение – хороший способ снизить уровень гормона стресса, кортизола. Что в свою очередь должно снизить кровяное давление и уровень сахара в крови", – рассказал Мосли.
Медик уточнил, что кортизол увеличивает уровень сахара в крови, перерабатывая белок в глюкозу.
Кроме того, он поделился, что один раз наблюдал за одной пациенткой средних лет, у которой было такое высокое давление, что хирурги не рисковали делать ей операцию. Тогда женщина начала негромко петь, и в течение 20 минут ее давление понизилось.
Ранее врач назвала способы избежать сахарного диабета. Она отметила, что причиной наиболее распространенного сахарного диабета второго типа является инсулинорезистентность, которая возникает в условиях минимальной физической активности и употребления продуктов, богатых жирами или легкоусвояемыми углеводами.
"Доктор 24": инсулинорезистентность
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