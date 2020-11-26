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15:34

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Актриса Светлана Светличная хочет привлечь к ответственности телевидение

"Телевидение должно это взять на себя": Светличная – о расходах в ходе госпитализации
общество эксклюзив

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

Заслуженная артистка РСФСР Светлана Светличная заявила Москве 24, что телевидение должно взять на себя ответственность и расходы, связанные с ее текущей госпитализацией.

Ранее она рассказала, что попала в больницу из-за головных болей. Артистка предположила, что боли связаны с ударом по голове: во время съемок у нее дома ей на голову упал софит. В данный момент она находится в Первой градской больнице.

"Голова у меня должна мыслить, но она у меня не мыслила полгода от этого удара по голове. Но сегодня я более-менее спокойна, потому что я в руках профессионалов, они мной занимаются. Поэтому хорошо, что я в этой клинике", – рассказала артистка.

Она уверена, что все расходы, связанные с лечением и ее новым образом жизни, должно взять на себя телевидение.

С этой травмой тоже связаны расходы и на лекарства, и на эту жизнь, которая теперь у меня началась. Я-то теперь тоже не могу нигде поработать, предложить свои услуги. Вообще телевидение должно это взять на себя, потому что ребята были из телевизионной передачи, они приехали от какого-то канала.
Светлана Светличная
заслуженная артистка РСФСР

При этом Светличная хочет, чтобы призвать представителей СМИ к ответственности ей помогли в Госдуме. "Я бы хотела, чтобы кто-то из умных людей предложил мне эти услуги и сказал: "Я этим займусь". Допустим, чтобы кто-то из депутатов приличных позвонил и сказал: "Светлана Афанасьевна, мы вам это поможем компенсировать", – рассказала артистка.

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