Москва 24: как защитить права граждан в период пандемии коронавируса

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

27 ноября в пресс-центре Агентства городских новостей "Москва" состоится пресс-конференция на тему "Защита прав москвичей в период пандемии: проблемы и решения".

Об основных проблемах граждан, возникающих в области здравоохранения, трудностях во время дистанционного образования школьников и студентов, системе социального мониторинга и многом другом расскажут:



уполномоченный по правам человека в городе Москве Татьяна Потяева ;

уполномоченный по правам ребенка в городе Москве Ольга Ярославская.

Смотрите трансляцию 27 ноября в 11:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.