Филолог прогнозирует появление новых ругательных слов из-за пандемии

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Профессор кафедры русской литературы XX-XXI веков Московского педагогического государственного университета Андрей Коновалов считает, что пандемия коронавируса может спровоцировать появление новых ругательных слов в русском языке. Об этом сообщает "Агентство Москва".
Специалист напомнил, что подобные случаи уже встречались в истории, когда эпидемия приносила новые выражения в речь населения.
"К примеру, есть знаменитое проклятие Меркуцио из "Ромео и Джульетты": "Чума на оба ваши дома". Или польское "Сholera jasna!", которое тоже появилось во время пандемии", – рассказал эксперт.
Коновалов пояснил, что в период коронавируса контекст слов "ковид" и Zoom расширился, образовав множество других частей речи.
"В обиходе уже часто встречаются слова "ковидность", "ковидник", "ковидный", "ковидничать", "перековидеться". Слово Zoom чаще встречается в среде школьников и преподавателей, где оно тоже трансформируется. К примеру, они используют "зумнуться", "отзумить", "позумить", – пояснил он.
Ранее эксперт рассказал о новых словах, которые появились в русском языке из-за коронавируса. По его мнению, это связано со многими социальными аспектами жизни общества в период COVID-19. В период пандемии люди стали чаще использовать слова "карантин", "ограничение", "самоизоляция", "дистант", "онлайн", "трансляция", отметил он.
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