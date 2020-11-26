В Москве пройдет марафон добрых дел #МыВместе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Марафон #МыВместе стартует в Москве 26 ноября. Он завершится 5 декабря, в День добровольца, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Участники марафона – волонтеры смогут придумать логотип для добровольчества города, поучаствовать в онлайн-квесте и поделиться своими достижениями.

"День добровольца – это праздник невероятных людей, которые вдохновляют личным примером и посвящают свое время добрым делам. Специально к этому событию мы подготовили для всех волонтеров столицы интересные активности", – рассказала председатель комитета общественных связей и молодежной политики города Екатерина Драгунова.

Отправить свой вариант символа добровольческого движения можно до 1 декабря на электронную почту mediabomb@mosvolonter.ru. Рисунок должен быть в формате JPEG. Из лучших вариантов, отобранных экспертами, участники группы "Мосволонтер" в соцсети "ВКонтакте" выберут победителя. Его объявят 4 декабря, а уже 5 числа логотип украсит официальные ресурсы "Мосволонтера" и аватарки команды #ВолонтерыМосквы.

Также 5 декабря состоится онлайн-квест "Делай доBRO". Он предлагает ответить на вопросы про виртуальный город Доброград. Участвовать могут как команды от 2 до 5 человек, так и индивидуальные игроки, которых также объединят в группы. Проходить квест будут в закрытых Telegram-чатах. Для участия необходима предварительная регистрация на сайте.

"Мы также подготовили полезные подарки – наборы стикеров для Telegram и набор анимированных картинок для Instagram. Добровольцы смогут пользоваться ими при общении в социальных сетях и мессенджерах. Их дизайн и тематика были выбраны неслучайно – это отражение наших волонтеров, их узнаваемые фразы, истории и достижения", – добавила Драгунова.

Кроме того, стикерпак из крылатых фраз волонтеров появится в Telegram 28 ноября. А 1 декабря в Instagram может будет пользоваться анимированными GIF. Они посвящены добрым делам волонтеров в 2020 году. Найти их можно по хэштегам #Мосволонтер или #ВолонтерыМосквы.

Также все волонтеры смогут поделиться с другими списком своих добрых дел. Для этого им необходимо заполнить чек-лист "Мой добрый год". 27 декабря их опубликуют в социальных сетях "Мосволонтера".

Ранее сообщалось, что финалистами Всероссийского конкурса волонтерских инициатив "Доброволец России" стали 20 волонтеров из Москвы. Участники предлагают социальные проекты, которые могут быть полезны на всероссийском уровне. Почти 2,5 тысячи заявок отправили на конкурс москвичи. Эта цифра в три раза больше, чем в 2019 году.