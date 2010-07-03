Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменяются с 1 января

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Указом президента РФ с 1 января 2020 года отменят выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком. Об этом сообщил ТАСС.

Компенсационные выплаты в размере 50 рублей ежемесячно выплачиваются тем, кто фактически находился в отпуске по уходу за ребенком в возрасте от 1,5 до 3 лет. Согласно президентскому указу, те, кому они были назначены ранее, продолжат их получать до окончания установленных периодов выплаты, новые назначены не будут.

Вместе с тем утратившим силу признается указ президента от 30 мая 1994 года № 1110, который определял круг категорий граждан, которые могли претендовать на выплаты. Норма действовала для матерей (или других родственников, фактически осуществляющих уход за ребенком) в декретном отпуске. Кроме того, доплата распространялась на женщин-военнослужащих.

Ранее на портале мэра и правительства Москвы рассказали, какие меры поддержки матерей работают в столице. В частности, сообщалось, что еще до рождения малыша родители могут оформить на него пособие и социальную карту, с помощью которой покупка детских вещей обойдется дешевле.

