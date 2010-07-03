Порядка 63 млн россиян привились от гриппа и ОРВИ

Фото: Портал мэра и правительства Москвы

С начала прививочной кампании в России прошли вакцинацию от гриппа и ОРВИ около 63 миллионов жителей. Об этом проинформировали в пресс-службе Роспотребнадзора.

"На 25 ноября 2019 года за счет средств федерального бюджета привито более 17,3 миллиона детей и 38,3 миллиона взрослых. За счет других источников привито более 6,8 миллиона человек, в том числе за счет работодателей – более 4,8 миллиона человек", – отмечается в сообщении.

Известно, что всего в стране сделали прививки 62,58 миллиона человек, что составляет 43,1% от численности населения.

Кроме того, в пресс-службе уточнили, что по состоянию на 18-24 ноября на территории России уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ остается низким. Это обусловлено циркуляцией респираторных вирусов не гриппозной этиологии.

Ранее в программе "Вечер" напомнили о том, что в стране продолжается кампания по вакцинации от гриппа. Сообщалось, что прививки будут делать до 30 ноября.