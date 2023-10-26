Число госпитализированных с отравлением детей в Перми выросло до 19

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Количество госпитализированных с норовирусом детей – участников Всероссийского фестиваля детских цирковых коллективов увеличилось до 19. Об этом РИА Новости сообщили в региональном Минздраве.

Там добавили, что состояние всех пациентов оценивается как стабильное.

В беседе с телеканалом "360" председатель жюри фестиваля, народный артист РФ Аскольд Запашный заявил, что после мероприятия все было в порядке.

Он уточнил, что у него нет информации по ситуации с отравлением детей. Сейчас организаторы мероприятия решают возникший вопрос.

Также в разговоре с телеканалом бабушка юной циркачки из Волгограда, которая тоже слегла с отравлением, но в больницу не попала, рассказала, что состояние внучки опасений не вызывает. Однако прошлым вечером за нее пришлось сильно переживать и давать лекарства, сказала она.

"Температуры не было. Расстройство желудка, расстройство кишечника. Сначала унитаз обнимаем, потом на нем сидим, а сейчас уже ничего", – поделилась бабушка девочки.

Женщина не может понять причину отравления. По ее словам, она ела то же, что и внучка, которая внимательно следит за своим питанием из-за серьезных нагрузок. Однако вечером состояние девочки ухудшилось. Ее сильно рвало, началась диарея. Заснуть она смогла только после выпитых таблеток, добавила бабушка.

В свою очередь, руководитель ГКБУК "Центр по реализации проектов в сфере культуры", организатор циркового фестиваля Елена Хаткевич сказала, что официальную информацию в скором времени опубликуют в интернет-ресурсах. Она отметила, что данные об отравлении собирали так, чтобы не было конфликтов и лишней паники.

Ранее сообщалось, что 15 детей – участников циркового фестиваля в Перми госпитализировали с отравлением. Началось санитарно-эпидемиологическое расследование.

По данным Минздрава, шесть участников фестиваля пожаловались на признаки острого гастроэнтерита вечером 25 октября. Их состояние оценили как стабильное. По результатам вечернего осмотра 15 детей направили в больницу в состоянии средней тяжести. У них зафиксировали норовирус.

По словам представителя организатора мероприятия, участники ели в гостинице "Профсоюзная", однако они обедали привозным питанием от субподрядчика индивидуального предпринимателя Александра Шилова.

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