Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Во вторник, 26 октября в Москве ожидается сухая погода с переменной облачностью, температура составит 5–7 градусов тепла, рассказал ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус. Об этом сообщает РИА Новости.
"Мы ожидаем сегодня переменную облачность, без осадков. Температура в столице – плюс 5–7 градусов, в Подмосковье – плюс 3–8", – заявил синоптик.
По словам Леуса, ожидается плотный юго-западный ветер скоростью 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление окажется чуть выше нормы – 749 миллиметров ртутного столба.
Ранее в Гидрометцентре сообщили, что в Москве с утра вторника, 26 октября, до утра четверга, 28 октября, ожидается сильный ветер, из-за чего в городе объявили желтый уровень погодной опасности. В Московской области также будет действовать желтый уровень погодной опасности.
"Атмосфера": москвичам рассказали о погоде во вторник
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: