Москвичам рассказали о погоде во вторник

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Во вторник, 26 октября в Москве ожидается сухая погода с переменной облачностью, температура составит 5–7 градусов тепла, рассказал ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус. Об этом сообщает РИА Новости.

"Мы ожидаем сегодня переменную облачность, без осадков. Температура в столице – плюс 5–7 градусов, в Подмосковье – плюс 3–8", – заявил синоптик.

По словам Леуса, ожидается плотный юго-западный ветер скоростью 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление окажется чуть выше нормы – 749 миллиметров ртутного столба.

Ранее в Гидрометцентре сообщили, что в Москве с утра вторника, 26 октября, до утра четверга, 28 октября, ожидается сильный ветер, из-за чего в городе объявили желтый уровень погодной опасности. В Московской области также будет действовать желтый уровень погодной опасности.

