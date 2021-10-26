Россиянам рассказали, в каких случаях можно добиться снижения платы за услуги ЖКХ

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Россияне часто не знают своих прав и платят за некачественные услуги в сфере ЖКХ, даже когда имеют все основания не платить или получить перерасчет. Об этом рассказал генеральный директор ПАО "Городские инновационные технологии" Сергей Минко.

Речь идет о случаях, когда некачественные услуги оказывают поставщики тепла, воды и других ресурсов. В этой ситуации управляющие компании должны действовать совместно с жителями, подчеркнул эксперт, чтобы добиться перерасчета и нормализации качества поставки услуг.

Так, например, по закону отопление должно быть включено, когда среднесуточная температура держится не выше 8 градусов на протяжении пяти дней. При этом на запуск отопления у ресурсных и управляющих компаний есть всего один день, напомнил Минко.

"Надо помнить, что более поздний запуск отопления не допускается, а более ранний – возможен. При этом, запущенное отопление – это не просто булькающая вода в батареях, это соблюдение норм, когда температура в жилых помещениях не должна опускаться ниже +18 градусов, а в угловых жилых помещениях – ниже +20 С", – приводит слова эксперта агентство "Прайм".

Если отопление запущено, но не дает должного тепла, необходимо обратиться в управляющую компанию. В обязанности УК входит устранение всех проблем, связанных с внутридомовой сетью, подчеркнул Минко. В частности, замена и ремонт батарей и стояков отопления.

"Конечно, весь период непредоставления качественных услуг подлежит перерасчету. Вы не обязаны платить за него", – подчеркнул эксперт.

Перерасчета также можно добиться, если температура в помещении превышает нормативы на 4 градуса.

"Вопрос перерасчета в данном случае также можно поднимать, если превышение зафиксировано документально, и управляющая компания ничего не сделала, чтобы решить эту проблему. Хотя, конечно, есть смысл придерживаться здравого смысла и не "шантажировать" УК в случае отклонения температура на 1–2 градуса", – добавил Минко.

При этом, подчеркнул генеральный директор ПАО "Городские инновационные технологии", по закону возможны короткие перебои в отоплении. Однако они не могут превышать суммарно период в 24 часа в месяц и длиться более 16 часов подряд. Таким образом, жители также вправе потребовать перерасчет.

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