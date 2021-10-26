Россиянам рассказали, в каких случаях можно добиться снижения платы за услуги ЖКХ

Фото: Москва 24/Роман Балаев
Россияне часто не знают своих прав и платят за некачественные услуги в сфере ЖКХ, даже когда имеют все основания не платить или получить перерасчет. Об этом рассказал генеральный директор ПАО "Городские инновационные технологии" Сергей Минко.
Речь идет о случаях, когда некачественные услуги оказывают поставщики тепла, воды и других ресурсов. В этой ситуации управляющие компании должны действовать совместно с жителями, подчеркнул эксперт, чтобы добиться перерасчета и нормализации качества поставки услуг.
Так, например, по закону отопление должно быть включено, когда среднесуточная температура держится не выше 8 градусов на протяжении пяти дней. При этом на запуск отопления у ресурсных и управляющих компаний есть всего один день, напомнил Минко.
"Надо помнить, что более поздний запуск отопления не допускается, а более ранний – возможен. При этом, запущенное отопление – это не просто булькающая вода в батареях, это соблюдение норм, когда температура в жилых помещениях не должна опускаться ниже +18 градусов, а в угловых жилых помещениях – ниже +20 С", – приводит слова эксперта агентство "Прайм".
Если отопление запущено, но не дает должного тепла, необходимо обратиться в управляющую компанию. В обязанности УК входит устранение всех проблем, связанных с внутридомовой сетью, подчеркнул Минко. В частности, замена и ремонт батарей и стояков отопления.
"Конечно, весь период непредоставления качественных услуг подлежит перерасчету. Вы не обязаны платить за него", – подчеркнул эксперт.
Перерасчета также можно добиться, если температура в помещении превышает нормативы на 4 градуса.
"Вопрос перерасчета в данном случае также можно поднимать, если превышение зафиксировано документально, и управляющая компания ничего не сделала, чтобы решить эту проблему. Хотя, конечно, есть смысл придерживаться здравого смысла и не "шантажировать" УК в случае отклонения температура на 1–2 градуса", – добавил Минко.
При этом, подчеркнул генеральный директор ПАО "Городские инновационные технологии", по закону возможны короткие перебои в отоплении. Однако они не могут превышать суммарно период в 24 часа в месяц и длиться более 16 часов подряд. Таким образом, жители также вправе потребовать перерасчет.
Ранее в ФАС спрогнозировали цены на электроэнергию в 2022 году. По данным Федеральной антимонопольной службы, в июле тарифы за свет могут вырасти на 5% или до уровня предельного индекса подорожания коммунальных услуг, который устанавливается для каждого региона отдельно в конце предыдущего года.
Москвичам рассказали, как распознать мошенников, выдающих себя за работников ЖКХ
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: