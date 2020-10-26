Ученые рассказали, как воспринимают женскую красоту жители мегаполиса

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Ученые Самарского университета имени Королева провели исследование на предмет восприятия женской красоты среди жителей мегаполиса, передает журнал EurAsian Journal of BioSciences.

В ходе изучения вопроса были опрошены жители Москвы, Самары и Нижнего Новгорода от 20 до 34 лет. В ходе исследования выяснилось, что большинство мужчин обращают внимание на поведение женщины, в то время как сами представительницы женского пола делают акцент на лице собеседницы.

Также женщины чаще мужчин смотрят на грамотную и приятную речь. Кроме того, многие опрошенные подчеркнули, что женщинам необходимо следить не только за внешностью, но и за развитием умственных способностей. Также распространено мнение, что женщины должны уметь выгодно подчеркивать свои достоинства, используя "женскую хитрость".

Доцент кафедры социологии социальной сферы и демографии Елена Чердымова отметила, что большинство респондентов в понятие женской красоты включили такие характеристики, как фигура, правильные черты лица, пропорциональное тело, здоровые волосы кожу и ногти.

"По их мнению, привлекательная внешность выступает катализатором межличностных отношений и позволяет многого достичь в различных сферах жизнедеятельности", – рассказала Чердымова.

Она добавила, что чуть меньше половины опрошенных уверены, что красивые женщины более успешны и счастливы. В то же время 20% респондентов не согласны с этим убеждением. Они считают, что красивая женщина часто сталкивается с такими проблемами, как зависть других девушек, чрезмерное навязчивое мужское внимание и одиночество.

Ученые также определили устойчивые и изменчивые характеристики привлекательной женщины и степень влияния внешности на характер. Исследователи отметили эталонные образы знаменитых людей как один из постоянных факторов оценки красоты.

Кроме того, большинство мужчин считают, что внешность женщины обладает средним уровнем влияния на ее характер. В частности, по их мнению, это проявляется в самоуверенности и некоторой наглости. Мужчины уверены, что у внешне не очень привлекательной женщины характер может быть лучше, чем у красавицы.

Ранее эксперты рассказали, какая женщина сегодня считается красивой. По их мнению, сегодня популярность приобретает тренд на естественность и индивидуальность.