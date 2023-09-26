Аналитики выяснили, по каким причинам россияне чаще всего берут отгулы на работе

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Одной из самых распространенных причин, по которой россияне отпрашиваются с работы, стала головная боль (30%). Об этом сообщает RT со ссылкой на исследование "HR Lab. – Лаборатория HR Инноваций" и платформы "Академия Здоровья".

Около 28% участников опроса поделились, что отпрашиваются с работы в связи с отравлением, а 25% назвали причиной проблемы с давлением. Просят отгул на работе из-за проблем, которые не связаны со здоровьем, 20% респондентов, по болезни детей – 17% человек, в связи с кашлем и насморком – 12%, из-за панических атак – 9%.

Чаще всего россияне берут отгулы на работе в ноябре (56%), феврале (38%) и сентябре (36%). Одним днем ограничиваются 62% респондентов, еще 11% просят дополнительный день.

Из 1,1 тысячи человек, принявших участие в опросе, не брали отгул на работе только 18%.

Ранее стало известно, что четверть (26%) россиян имеют финансовую подушку на срок от трех месяцев в случае потери работы. При этом у 68% россиян не оказалось достаточной с точки зрения финансовой грамотности подушки безопасности.

