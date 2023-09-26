Россиянам рассказали о лучших гарнирах к морепродуктам

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В качестве гарнира к морепродуктам лучше всего подойдут овощи и крупы, сообщает News.ru со ссылкой на диетолога Михаила Гинзбурга.

Он уточнил, что продукты с высоким содержанием белка идеально совмещать со сложноуглеводными и волокнистами блюдами для формирования баланса. Если говорить о крупах, отметил Гинзбург, то здесь следует отдать предпочтение рису и гречке.

"Из круп традиционно подойдет слегка недоваренный рис, гречка, хотя это менее традиционно к морепродуктам, и разного рода овощи. Очень хорошо сюда подошли бы квашеные овощи, но просто овощи уже будет хорошо", – посоветовал диетолог.

Ранее Гинзбург рассказал, что мясо краба улучшает работу головного мозга, сдерживает старение и устраняет нехватку витамина D. Он отметил, что в продукте есть полиненасыщенные жирные кислоты. Эксперт уточнил, что дефицит витамина D может стать причиной снижения минерализации скелета и роста риска переломов.

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