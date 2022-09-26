Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Французский актер Оливье Сиу получил российское гражданство. Об этом свидетельствует опубликованный указ президента России.
"Сиу Оливье, Владимир, Шарль, родившийся 18 июля 1973 года во Франции", – указано в списке получивших гражданство РФ.
Отмечается, что актер снимался в некоторых российских проектах, в том числе в комедии "Кухня в Париже", сериалах "Троцкий" и "Союз спасения. Время гнева".
Ранее стало известно, что бывший сотрудник спецслужб Соединенных Штатов Эдвард Сноуден получил российское гражданство. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя эту информацию, подчеркнул, что гражданство Сноудену предоставлено по его просьбе.
Между тем адвокат Анатолий Кучерена отметил, что в ближайшее время получить российское гражданство планирует и супруга Сноудена.
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