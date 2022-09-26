В Москве за сутки выявили 2 438 случаев COVID-19

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

За прошедшие 24 часа в Москве специалистам удалось выявить 2 438 случаев COVID-19. Об этом сообщается на портале Стопкоронавирус.рф.

Госпитализация за последние сутки потребовалась 197 жителям столицы. Выздоровели от коронавируса за минувшие 24 часа в Москве 4 354 человека, умерли 27.

Отмечается, что с начала пандемии COVID-19 в городе был зафиксирован 3 182 861 случай заболевания. Выздоровели 2 966 028 человек, скончались 45 920.

Ранее сообщалось, что новая российская вакцина от коронавируса "Конвасэл" разработки Федерального медико-биологического агентства поступит в гражданский оборот до 25 сентября. В ФМБА отметили, что препарат одинаково эффективен против всех штаммов коронавирусной инфекции, в том числе новых разновидностей "Омикрона".

