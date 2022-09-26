Москвичам рассказали о последствиях незаконных перепланировок квартир

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Собственнику жилья за незаконную перепланировку в Москве могут выдать предупреждение и штраф. В некоторых случаях человек лишится недвижимости. Об этом рассказали эксперты Мосжилинспекции в разговоре с "Мослентой".

Обычно специалисты проверяют квартиры по технической документации ГБУ МосгорБТИ. Если жилье не соответствуют характеристикам, то собственника штрафуют, подтвердили эксперты. Предупреждение владелец получает, если перепланировка не представляет опасности для других жильцов дома. В противном случае собственнику выдают предписание о необходимости вернуть квартиру в первоначальное состояние.

Эксперты подчеркнули, что если владельцы не пускают инспекторов в жилье, то дело решается через суд. А заявление о продаже квартиры поступает тогда, когда собственник отказывается исполнить судебное решение.

"Взамен он получит сумму от продажи жилья за вычетом расходов по его приведению в первоначальное состояние, а также судебных издержек. При этом решение вопроса с перепланировкой ляжет на нового собственника", – прокомментировали эксперты.

Они добавили, что для обычных жителей Москвы штраф составляет от 2 до 2,5 тысячи рублей, для должностных лиц – от 4 до 5 тысяч, юридических – от 40 до 50 тысяч рублей.

Эксперты напомнили о постановлении правительства города, в соответствии с которым заявители, решившие согласовать с Мосжилинспекцией ранее выполненные перепланировки, под административную ответственность в 2022 году не подпадут.

Ранее юрист Павел Уткин рассказал, что налог на квартиру можно уменьшить через суд и переоценку. По его словам, 20 квадратных метров в жилье не облагаются налогом, соответственно при меньшей площади налог платить не нужно.