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Общество

11:30

В России выявили 22 498 случаев коронавируса

общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

За минувшие сутки в России подтвердили 22 498 новых случая коронавируса. В 1 758 (7,8%) из них болезнь проходила без клинических проявлений, сообщает Оперштаб по ситуации с COVID-19.

На Москву пришлось 3 275 случаев, на Санкт-Петербург – 2 055, на Московскую область – 1 215, на Самарскую область – 574, на Нижегородскую область – 531, на Воронежскую область – 545, на Свердловскую область – 521, на Ростовскую область – 482, на Пермский край – 468.

Всего в России зарегистрировано 7 420 913 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах. Наименьший темп прироста наблюдается на Алтае, в Бурятии и в Магаданской области.

За последние сутки в стране от последствий коронавируса умерли 805 человек. Наибольшее количество случаев летального исхода от COVID-19 в Москве и Санкт-Петербурге. За весь период по России умерли 203 900 человек. За прошедшие сутки выписаны по выздоровлении 13 671 человек. Всего болезнь перебороли 6 604 604 человека.

Ранее вирусолог сообщил, что Москве не грозит всплеск заболеваемости в случае прихода новой волны COVID-19. Специалист отметил, что в некоторых российских регионах в данный момент фиксируется рост заболеваемости COVID-19. При этом считать такое положение дел началом новой волны преждевременно.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19
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