Житель Кузбасса лечил рак молитвами в тайге

16:52
16:52
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Фото: портал мэра и правительства Москвы
В Кемеровской области мужчине удалили опухоль на губе размером приблизительно с половину его лица. Об этом сообщает Онкологическая служба Кузбасса в своем Instagram.
Мужчине диагностировали рак два года назад. Тогда у него была сантиметровая опухоль. Врачи могли полностью излечить пациента, однако он отказался от операции и отправился в тайгу, надеясь побороть болезнь молитвами.
В итоге опухоль достигла четвертой стадии и соединилась с костями черепа. Мужчине удалили нарост, и теперь его выздоровление зависит от того, насколько благоприятной будет реализация лучевого эффекта.
Отмечается, что мужчина питается через зонд.
Ранее врачи городской онкологической больницы № 1 удалили 45-летней женщине опухоль яичника размером с футбольный мяч. Женщина поступила в больницу с жалобами на увеличение живота. Она заметила это в июне 2019 года. Врачи выявили у нее в брюшной полости новообразование 25 сантиметров в диаметре. Опухоль занимала почти всю брюшную полость.
Врачи отметили, что болезнь можно было диагностировать и раньше, если бы пациентка регулярно проходила обследование у гинеколога и делала УЗИ. Злокачественный характер опухоли также вызвал необходимость удалить матку вместе с яичником. Женщина сейчас хорошо себя чувствует, и специалисты будут дальше следить за ее состоянием.
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