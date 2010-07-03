Житель Кузбасса лечил рак молитвами в тайге

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Кемеровской области мужчине удалили опухоль на губе размером приблизительно с половину его лица. Об этом сообщает Онкологическая служба Кузбасса в своем Instagram.

Мужчине диагностировали рак два года назад. Тогда у него была сантиметровая опухоль. Врачи могли полностью излечить пациента, однако он отказался от операции и отправился в тайгу, надеясь побороть болезнь молитвами.

В итоге опухоль достигла четвертой стадии и соединилась с костями черепа. Мужчине удалили нарост, и теперь его выздоровление зависит от того, насколько благоприятной будет реализация лучевого эффекта.

Отмечается, что мужчина питается через зонд.

Ранее врачи городской онкологической больницы № 1 удалили 45-летней женщине опухоль яичника размером с футбольный мяч. Женщина поступила в больницу с жалобами на увеличение живота. Она заметила это в июне 2019 года. Врачи выявили у нее в брюшной полости новообразование 25 сантиметров в диаметре. Опухоль занимала почти всю брюшную полость.

Врачи отметили, что болезнь можно было диагностировать и раньше, если бы пациентка регулярно проходила обследование у гинеколога и делала УЗИ. Злокачественный характер опухоли также вызвал необходимость удалить матку вместе с яичником. Женщина сейчас хорошо себя чувствует, и специалисты будут дальше следить за ее состоянием.