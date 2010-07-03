Онкологи удалили москвичке гигантскую опухоль яичника

16:40
16:40
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Фото: depositphotos/Cancerus
Врачи городской онкологической больницы №1 удалили 45-летней женщине опухоль яичника размером с футбольный мяч. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента здравоохранения.
Женщина поступила в больницу с жалобами на увеличение живота. Она заметила это в июне 2019 года. Врачи выявили у нее в брюшной полости новообразование 25 сантиметров в диаметре. Опухоль занимала почти всю брюшную полость.
"Специалисты приняли решение провести операцию и в срочном порядке удалить опухоль. Операция прошла успешно, а результаты гистологического исследования показали, что опухоль злокачественная. По итогам наблюдения за состоянием пациентки врачи будут принимать решение о необходимости курса химиотерапии", – передает Агентство "Москва" сообщение Депздрава.
Врачи отметили, что болезнь можно было диагностировать и раньше, если бы пациентка регулярно проходила обследование у гинеколога и делала УЗИ. Злокачественный характер опухоли также вызвал необходимость удалить матку вместе с яичником.
Женщина сейчас хорошо себя чувствует, и специалисты будут дальше следить за ее состоянием.
Ранее сообщалось, что с российского рынка отозвали ряд грудных имплантатов производства компании Allergan из-за сообщений о том, что они могут стать причиной развития онкологических заболеваний.
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