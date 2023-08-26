В Госдуму внесут законопроект о лишении уклонистов приобретенного гражданства

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

В Госдуму планируют внести законопроект, согласно которому лица, уклоняющиеся от военной службы, могут быть лишены приобретенного гражданства. Об этом в своем телеграм-канале сообщил депутат ГД от партии КПРФ Михаил Матвеев.

"Законопроект о лишении приобретенного российского гражданства за уклонение от постановки на воинский учет и мобилизации готов", – сообщил парламентарий.

По его словам, инициатива будет представлена депутатам Госдумы на следующей неделе.

Ранее председатель думского комитета по обороне Андрей Картаполов заявил, что осенью 2023 года в ГД внесут законопроект о лишении свободы за уклонение от мобилизации. В рамках проекта предлагается внести дополнение в статью 328 УК РФ, согласно которому уклонисту от мобилизации будут назначать штраф до 500 тысяч рублей или отправлять в колонию на срок до 5 лет.



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