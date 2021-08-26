Еще 2 463 пациента вылечились от коронавируса в Москве

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Столичные врачи вылечили от коронавирусной инфекции за сутки 2 463 пациента. Всего за период распространения инфекции выздоровели 1 436 829 человек.

Об этом сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

"В Москве выявлено 1 712 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализированы 494 человека. На ИВЛ находится 281 человек. В городе выздоровели еще 2 463 пациента после прохождения лечения от коронавирусной инфекции", – говорится в сообщении.

За сутки скончались 54 пациента с диагнозом "пневмония" и положительным результатом теста на коронавирус. В Оперштабе напомнили, что вакцинация является лучшим способом защиты от коронавируса.

За последние сутки в России подтвердили 19 630 новых случаев коронавируса в 85 регионах. В 1 446 случаях не было клинических проявлений. Всего в России зарегистрировано 6 824 540 случаев COVID-19. Наименьший темп прироста зафиксирован в Москве – 0,11%, Республике Бурятия, Московской области – 0,17%, Республике Алтай – 0,18%.