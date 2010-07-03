Неровня. Эксперт рассказал, почему в России мужчин всегда будет меньше женщин

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Заведующий кафедрой демографии в Институте демографии НИУ ВШЭ Михаил Денисенко в беседе с Москвой 24 прокомментировал прогноз Росстата, согласно которому в долгосрочной перспективе в России пропорция мужчин и женщин будет сохраняться с перевесом в сторону последних.

"Самой природой установлено, что мальчиков в мире рождается больше, чем девочек. Это закон природы. Примерно на 100 девочек рождается от 102 до 107 мальчиков, может быть колебание по странам", – говорит эксперт.

Но в связи с тем, что смертность у мужчин выше, чем у женщин, соотношение постепенно выравнивается, поясняет Денисенко. По его словам, в России это происходит примерно к 35 годам.

"От 30 до 40 лет это равенство соблюдается. А потом из-за того, что смертность у мужчин выше, женщины начинают преобладать. Если мы возьмем страны с низкой смертностью, то там соотношение между мужчинами и женщинами меняется в интервале от 50 до 60 лет", – отмечает эксперт.

При этом, по его словам, полностью выровнять разницу никак нельзя.





Михаил Денисенко заведующий кафедрой демографии Института демографии НИУ ВШЭ Есть объективные законы. Если мальчиков рождается больше, то у мужчин смертность выше. Прежде всего, социальные факторы играют роль, мужчины больше повреждены риску.

Денисенко также пояснил, что соотношение между мужчинами и женщинами можно полностью выровнять только при одном условии: девочек будет рождаться столько же, сколько мальчиков.



"Но это условие невыполнимо. В старших возрастах все равно будут преобладать женщины. Этот дисбаланс по возрастным группам будет сохраняться. В среднем мы можем достигнуть какого-то равенства, но за счет того, что женщин будет больше в старших возрастах, а мужчин будет больше в молодых возрастах", – резюмировал эксперт.



Ранее в Росстате сообщили, что в долгосрочной перспективе в России пропорция мужчин и женщин будет сохраняться с перевесом в сторону последних. Единственным регионом, где мужчин по-прежнему будет больше, является Чукотка, говорится в прогнозе Росстата до 2036 года.

По мнению экспертов, это связано с более высоким риском смертности мужчин.

Уточняется, что в нынешнем году на 1 тысячу мужчин приходится 1154 женщины, а к 2036 году это соотношение будет 1 тысяча к 1128. Такие пропорции характерны для всех российских регионов, кроме Чукотки. Там на 1 тысячу мужчин на сегодняшний день приходится 956 женщин, а к 2036 году их будет 813.

21 августа первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко заявил, что холостяки входят в группу риска ранней смерти. По его словам, одинокие мужчины живут меньше женатых на 3,5 тысячи суток – девять лет и семь месяцев. При этом одинокие женщины подвержены ранней смерти в два раза меньше, чем мужчины.



