Неровня. Эксперт рассказал, почему в России мужчин всегда будет меньше женщин

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Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Заведующий кафедрой демографии в Институте демографии НИУ ВШЭ Михаил Денисенко в беседе с Москвой 24 прокомментировал прогноз Росстата, согласно которому в долгосрочной перспективе в России пропорция мужчин и женщин будет сохраняться с перевесом в сторону последних.
"Самой природой установлено, что мальчиков в мире рождается больше, чем девочек. Это закон природы. Примерно на 100 девочек рождается от 102 до 107 мальчиков, может быть колебание по странам", – говорит эксперт.
Но в связи с тем, что смертность у мужчин выше, чем у женщин, соотношение постепенно выравнивается, поясняет Денисенко. По его словам, в России это происходит примерно к 35 годам.
"От 30 до 40 лет это равенство соблюдается. А потом из-за того, что смертность у мужчин выше, женщины начинают преобладать. Если мы возьмем страны с низкой смертностью, то там соотношение между мужчинами и женщинами меняется в интервале от 50 до 60 лет", – отмечает эксперт.
При этом, по его словам, полностью выровнять разницу никак нельзя.
Денисенко также пояснил, что соотношение между мужчинами и женщинами можно полностью выровнять только при одном условии: девочек будет рождаться столько же, сколько мальчиков.
"Но это условие невыполнимо. В старших возрастах все равно будут преобладать женщины. Этот дисбаланс по возрастным группам будет сохраняться. В среднем мы можем достигнуть какого-то равенства, но за счет того, что женщин будет больше в старших возрастах, а мужчин будет больше в молодых возрастах", – резюмировал эксперт.
Ранее в Росстате сообщили, что в долгосрочной перспективе в России пропорция мужчин и женщин будет сохраняться с перевесом в сторону последних. Единственным регионом, где мужчин по-прежнему будет больше, является Чукотка, говорится в прогнозе Росстата до 2036 года.
По мнению экспертов, это связано с более высоким риском смертности мужчин.
Уточняется, что в нынешнем году на 1 тысячу мужчин приходится 1154 женщины, а к 2036 году это соотношение будет 1 тысяча к 1128. Такие пропорции характерны для всех российских регионов, кроме Чукотки. Там на 1 тысячу мужчин на сегодняшний день приходится 956 женщин, а к 2036 году их будет 813.
21 августа первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко заявил, что холостяки входят в группу риска ранней смерти. По его словам, одинокие мужчины живут меньше женатых на 3,5 тысячи суток – девять лет и семь месяцев. При этом одинокие женщины подвержены ранней смерти в два раза меньше, чем мужчины.
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